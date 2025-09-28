DOMENICA, 28 SETTEMBRE 2025
Foggia, aggredito 19enne nel centro storico, il padre: “Sconvolti”

"Stiamo andando incontro purtroppo ad un mondo cattivo"

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Settembre 2025 - 14:11
“Siamo sconvolti e allibiti dalla deriva che sta prendendo la nostra società. I valori si stanno perdendo. Ci sono sempre più giovani, soprattutto ragazzini che, inconsapevolmente, non sanno nemmeno le conseguenze di ciò che fanno. Le apparecchiature elettroniche ci stanno abbruttendo, anche perchè molto spesso trasmettono immagini e realtà violente”. Lo ha detto Davide Tigre, papà di Andrea, lo studente di medicina 19enne vittima di una brutale aggressione avvenuta nella serata di venerdì in piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Foggia. La vittima, portiere del Foggia Incedit, stando a quanto riferito dal genitore, dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico a causa delle molteplici fratture riportate, per lo più sul viso.
Quanto all’aggressione, il papà ricostruisce che il figlio è stato prima avvicinato da un ragazzino molto giovane che, senza alcun motivo, lo ha insultato. Al primo ragazzino se ne è aggiunto un secondo e poi altri, tutti presumibilmente minorenni tra i 14 e 15 anni. Hanno iniziato ad aggredirlo con calci e pugni, anche quando il figlio finisce sull’asfalto. “Non me lo meritavo. Non ho fatto nulla” ha detto Andrea al padre. “Stiamo andando incontro purtroppo ad un mondo cattivo. Dovremmo portare questi ragazzi alla realtà. Ora l’interesse mio e della mia famiglia è tutelare Andrea e far sì che superi questo momento il prima possibile”. La polizia sta svolgendo indagini acquisendo i filmati di videosorveglianza della zona. Ne dà notizia l’Ansa.

