SABATO, 27 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,032 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,032 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rapina a Molfetta, anche la politica plaude al coraggio del carabiniere

Picaro: "Grazie a donne e uomini come loro se la comunità può contare sulla protezione e sul presidio dello Stato"

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 09:25
Screenshot 2025-09-26 130814
  • 6 sec
villaggiodelgusto.com

“L’episodio di Molfetta dimostra ancora una volta il grande senso del dovere e la straordinaria prontezza delle nostre Forze dell’Ordine. – dichiara l’On. Michele Picaro – Il coraggio di un Maresciallo del Nucleo Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Bari e di un Luogotenente in congedo dell’Arma ha consentito di sventare una rapina e di garantire la sicurezza dei cittadini.”

“Esprimo la mia più profonda gratitudine a entrambi e rivolgo un augurio di pronta guarigione per le ferite riportate. È anche grazie a donne e uomini come loro se la comunità può contare, ogni giorno, sulla protezione e sul presidio dello Stato. A tutti i Carabinieri e agli appartenenti alle Forze dell’Ordine va la mia vicinanza e il sostegno del Governo per il lavoro prezioso che svolgono al servizio del Paese.”

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Strade e piazze delle città invase...

Il Governo deve assolutamente fare dietrofront sui dehors, cancellando con un...
- 27 Settembre 2025
Puglia

In Puglia cresce il consumo di...

La superficie agricola destinata a biologico è pari a 311mila ettari,...
- 27 Settembre 2025
Dalla città

Bari, Comune tenta rilancio di piazza...

È in pubblicazione sull’Albo pretorio la determina con cui il dirigente...
- 27 Settembre 2025
Dalla città

Bari, ennesima rissa in piazza Cesare...

Ennesima rissa in piazza Cesare Battisti: nel mirino dei balordi questa...
- 27 Settembre 2025