Animali domestici: si spende 900 euro l’anno per curarli. E ora si assicurano

Secondo i dati raccolti da Nomisma per l’indagine UniSalute, il 65% delle famiglie italiane ha almeno un animale domestico e, per la loro cura, si spendono in media 75 euro al mese. Il 90% dei partecipanti al sondaggio definisce il rapporto d’affetto con il proprio animale molto stretto.

Cura degli animali: le famiglie italiane spendono 900 euro all’anno

La cura di cani, gatti e altri pet richiede un esborso di circa 900 euro all’anno per ogni famiglia. Questo dato medio nasconde una grande variabilità: la spesa effettiva è infatti influenzata da tanti fattori e il costo da sostenere per curare un animale può essere molto più alto.

A incidere sui costi di cura sono vari fattori, tra cui il tipo di animale; l’età; la taglia; lo stato di salute.

Se la spesa media si attesta attorno ai 75 euro al mese, spiega Segugio, c’è da sottolineare che per il 24% delle famiglie, ad esempio, la spesa supera i 100 euro al mese. Per le prestazioni sanitarie ogni famiglia spende in media 390 euro all’anno, pari a circa la metà della spesa annua destinata ai propri animali domestici. Rientrano in questo gruppo i costi sostenuti per le visite veterinarie di routine e le vaccinazioni, ma anche per le cure prescritte in caso di malattie, gli infortuni, le visite specialistiche, i ricoveri e gli eventuali interventi chirurgici.

I risultati raccolti da Nomisma mostrano una certa attenzione verso la salute dei pet: l’86% degli animali è stato portato dal veterinario almeno una volta nell’ultimo anno;

il 21% è stato visitato regolarmente dal veterinario ogni 2 o 3 mesi. L’aspetto su cui si registrano più carenze è quello della prevenzione: circa il 40% dei proprietari di animali domestici non fa controlli di routine, anche a causa del costo delle visite.

Aumenta l’interesse per le polizze pet

La rilevazione di Nomisma, continua Segugio, fa notare come sempre più famiglie con animali siano disposte a considerare l’idea di sottoscrivere una polizza assicurativa o ne abbiano già attivata una. Ad aver già scelto una polizza sanitaria per animali domestici è il 22% del campione intervistato, mentre oltre il 50% di chi ha un animale si dice propenso ad attivarne una entro il prossimo anno. Per assicurare i propri pet, circa la metà degli intervistati spenderebbe tra 100 e 200 euro all’anno e circa il 20% arriverebbe a spendere più di 200 euro all’anno.

A conoscere le assicurazioni per pet e il loro funzionamento è il 53% del campione e, in generale, la quasi totalità degli intervistati esprime un giudizio positivo su queste polizze. La maggior parte degli intervistati apprezza, in particolare, la possibilità di:

ottenere un rimborso completo delle spese veterinarie;

avere un veterinario a disposizione 24 ore su 24;

accedere a tariffe agevolate;

poter richiedere visite o servizi a domicilio.