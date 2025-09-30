Armi e droga, maxi blitz dei carabinieri in Salento

È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Lecce contro la criminalità organizzata salentina. I militari stanno eseguendo provvedimenti restrittivi emessi dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, a carico di numerosi indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso. I blitz sono scattati nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli, con il coinvolgimento di oltre 110 carabinieri. All’operazione prendono parte anche le unità specializzate della Compagnia di intervento operativo, le squadre antiterrorismo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, il Nucleo cinofili di Modugno e lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia.I dettagli dell’inchiesta coordinata dalla Dda di Lecce saranno resi noti nel corso della giornata.