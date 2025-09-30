MARTEDì, 30 SETTEMBRE 2025
A fuoco villa abbandonata a Corato, in fiamme anche camper e semirimorchio

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 08:42
Un vasto incendio è divampato ieri intorno a mezzogiorno in una villa in stato di abbandono nell’agro di Corato. Le fiamme hanno rapidamente avvolto anche un camper e un semirimorchio parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari. Data la presenza di bombole di gas GPL all’interno dell’abitazione, le operazioni hanno richiesto il supporto degli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per la messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è concluso intorno alle 18, dopo ore di lavoro intenso per circoscrivere e spegnere completamente il rogo.

