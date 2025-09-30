Da Victoria’s Secret a Calvin Klein, ma anche Pandora e Lush: è caccia ai commessi nel centro di Bari

La stagione invernale si avvicina e sono numerose le opportunità di lavoro nei negozi, soprattutto grandi marchi, del centro di Bari. Negli store griffati da via Sparano a via Argiro, comunque nelle mura del quartiere Umbertino, parte quindi la ricerca di personale: da Victoria’s Secret a Calvin Klein, da Pittarosso a K-way solo per citare alcuni esempi. Si tratta in prevalenza di offerte di lavoro a tempo determinato destinate ad aspiranti commessi e commesse; la conoscenza della lingua inglese è la richiesta trasversale alla quasi totalità delle proposte. Ci sono alcune offerte anche per contratti a tempo indeterminato.

Si parte quindi da Victoria’s Secret. Il marchio internazionale di lingerie di via Sparano cerca una figura di store manager che, si legge nell’annuncio, “si occupa della gestione dell’intero punto vendita ed è il responsabile del raggiungimento degli obiettivi commerciali. Si occupa di coordinazione, motivazione e sviluppo delle risorse, animazione del piano vendita, esposizione del prodotto secondo le linee guida di Visual Merchandising del brand e gestione dei flussi di merce in store e in magazzino”.

Anche Pittarosso cerca la figura dello store manager. E in arrivo infatti in uno degli spazi più ambiti del centro, nel cuore del murattiano, il nuovo punto vendita PittaRosso (con marchio Scarpe\&Scarpe). La catena di calzature, accessori e abbigliamento si è aggiudicato i locali che hanno accolto sino a quattro anni fa lo store dell’abbigliamento low cost Candida. Il nuovo negozio sorgerà in via Calefati, all’angolo con via Andrea da Bari e lo spazio resterà a destinazione commerciale. Lo store manager del brand “ha l’obiettivo di sviluppare al massimo le vendite del corner di competenza e di curare la relazione e la soddisfazione del cliente attraverso: la supervisione, l’organizzazione, la formazione e la motivazione del team di lavoro; la corretta gestione del prodotto (ricevimento, conservazione ed esposizione); l’ordine e la cura degli spazi e delle attrezzature di vendita; la collaborazione con l’area manager di riferimento e il rispetto delle normative e delle procedure aziendali”.

Il candidato ideale, continua l’annuncio, “è appassionato di calzature e di stile e lavora con entusiasmo, impegno ed energia; fortemente orientato al risultato e con buone doti organizzative e di leadership, affronta sfide ed obiettivi con concretezza e semplicità”. Completano il profilo “una pregressa esperienza come addetto vendite (almeno 5 anni) o come vice store manager nel settore retail non food”.

Sono alla ricerca di uno store manager anche nello store K-Way, mentre Lush sta cercando addetti alla vendita . Il brand di cosmetici freschi e fatti a mano, cerca per il team dello store di Bari, “persone da inserire come addetti vendita con contratto di lavoro intermittente a termine”. Pandora intende rafforzare invece il proprio team nel periodo natalizio con addetti alle vendite ai quali verrà garantito: “un contratto a tempo determinato con inquadramento al quarto livello del Ccnl Commercio”. Si tratta di un part time di 20 ore settimanali su 5 giorni, “distribuiti dal lunedì alla domenica con la possibilità di effettuare numerosi straordinari. La retribuzione è 12,342.96 euro lordi annui con indennità mensa pari a 100 euro mensili lordi”.