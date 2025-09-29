Fine mandato per il rettore Bronzini all’Uniba: “Tanti risultati raggiunti, ma molto da fare ancora”

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel sessennio 2019/2025 cresce e si rafforza nel panorama nazionale e internazionale e riafferma il ruolo dell’università come motore di progresso e innovazione. Centrali in questo percorso ci sono valori fondanti come responsabilità, autonomia, partecipazione, apertura, visione e un dialogo costante con il territorio e con le istituzioni, con uno sguardo sempre rivolto al mondo.

“Dall’inizio del percorso avviato nell’ottobre 2019, UniBa si è consolidata come una realtà in costante crescita – dichiara il Rettore Stefano Bronzini – una crescita che non può essere fatta solo di numeri, ma nasce soprattutto dal senso di appartenenza e dalla partecipazione collettiva a un progetto condiviso. Grazie all’impegno straordinario di docenti, personale tecnico-amministrativo, bibliotecari e collaboratori linguistici, sono stati raggiunti traguardi importanti in tutte le aree strategiche dell’Ateneo: didattica, ricerca, terza missione, personale, organizzazione, inclusione e sostenibilità”.

Le persone UniBa

Dal 2019 al 2024 il personale tecnico-amministrativo e collaboratori linguistici è cresciuto del 10,4% registrando un incremento assoluto di 684 unità. Sono state 911 le nuove procedure di assunzione e anche un incremento significativo delle progressioni di carriera (243 rispetto alle 45 del triennio precedente). Cresce anche la presenza femminile, passata dal 38% al 40%.

Per il personale docente, nello stesso periodo, l’incremento è stato del 10,5%, con oltre 1.440 procedure concluse.

Nell’ultimo triennio sono aumentate, inoltre, le chiamate di professori esterni, il cui numero ha superato il 22%, un valore oltre il 20% previsto dalla legge.

Didattica e Offerta Formativa

I corsi di laurea sono passati da 118 nel 2019 a 135 nel 2024, garantendo continuità e sostenibilità grazie all’ingresso di nuovo personale docente.

Le iscrizioni alle lauree STEM sono in crescita, con oltre 2.750 studentesse e studenti nell’a.a. 2024-2025 rispetto alle 2.653 del biennio 2019/2020.

Le immatricolazioni sono cresciute dal 2019 ad oggi di circa mille studenti e le iscrizioni nell’anno accademico 2024/2025 sono circa 41mila.

Nella sede di Taranto in questi anni è stata sempre molto alta l’attenzione al territorio: l’offerta formativa consta di 13 corsi più quelli di Medicina e chirurgia, Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare e quello di Farmacia che si sono aggiunti in questo sessennio. Al Dipartimento Jonico presente su Tranto si aggiungerà a breve un nuovo dipartimento supportato dalle assunzioni di nuovi docenti di Medicina che grazie ai finanziamenti della Regione Puglia andranno a rafforzare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella sede di Taranto.

Sono 4.400 le Borse di Studio Aldo Moro di € 500 ciascuna erogate a studentesse e studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico e 2.650 i bonus erogati nel sessennio 2019 – 2024 per un importo complessivo pari a € 689mila.

E’ stata istituita una apposita Unità Operativa denominata U.O. Servizio di Counseling Psicologico che coordina uno Sportello di Counseling Orientamento Sessuale e Identità di Genere (COSIG) e 9 Sportelli di Counseling psicologico istituiti presso le sedi UniBA (incluse Taranto e Brindisi).Inoltre sono stati attribuiti 612 Voucher Psicologici per l’A.A. 2022-23 (DR 3868/23) con uno stanziamento di € 180mila.

Borse di dottorato

Un incremento superiore al 150% del numero di Borse di Dottorato Uniba si è registrato dall’a.a. 2019/2020 all’a.a. 2024/2025: in particolare, l’incremento delle Borse di Dottorato in coprogettazione con enti e imprese esterne ad UNIBA (si passa da n. 39 borse nell’a.a. 2019/2020 a n. 332 borse nell’a.a. 2023-2024 e n. 256 nell’a.a. 2024-2025).

Ricerca e Innovazione

Sono stati sviluppati progetti per circa 6,5 milioni di euro (Horizon Europe Seed: € 3.529.517,59, ERC Seeds: € 829.934, Fondo per la qualità e l’internazionalizzazione della ricerca: € 2.000.000).

Con il PNRR sono stati attivati oltre 18 progetti complessi di ricerca per un totale di oltre 139 milioni di euro (10 Partenariati estesi, 5 Infrastrutture di ricerca e 3 Campioni nazionali) e l’assunzione di centinaia di nuove ricercatrici e ricercatori (218 per i Partenariati estesi, 11 con Infrastrutture di ricerca e 73 su Campioni nazionali)

La progettualità europea è caratterizzata da un numero di progetti presentati pari a 143 nel 2024 con un incremento del 160% rispetto al 2020.

Terza Missione e Impatto sul Territorio

Avviati 15 corsi di accompagnamento all’imprenditorialità per oltre 400 partecipanti e sostenute più di 40 startup/spinoff.

Incrementata l’integrazione con il tessuto economico con oltre 67 accordi quadro con imprese e istituzioni, 30 progetti di ateneo e più di 6.000 contatti attivati con il tessuto produttivo.

Organizzate numerose iniziative di Promozione della divulgazione scientifica e culturale (es. Notte Europea Dei Ricercatori E Delle Ricercatrici, Iniziative Congiunte Di Public Engagement Con Altri Enti Di Ricerca, Festival Scientifici, Giornate Dedicate Alle Discipline STEM).

Ampliamento del portafoglio brevetti: da 97 brevetti nel 2019 di è passati a 174 nel 2025 (65 famiglie brevettuali di cui 26 extra nazionali).

Bilancio e Sostenibilità Economica

Importante la crescita della quota di proventi derivanti da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e finanziamenti competitivi: dal 2,85% sul totale nel 2019 all’11,42% nel 2024, segnale di una crescente capacità di attrazione di risorse e di una solida strategia di sviluppo.

Edilizia e Infrastrutture

Forte l’impegno di UniBa per ampliare e migliorare gli spazi dedicati alla didattica e alla ricerca. Oltre ai fondi PNRR destinati a infrastrutture e laboratori, l’Ateneo ha accantonato circa 30 milioni di euro dal proprio bilancio per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria. Tra i progetti principali: il nuovo blocco aule del Policlinico, una sala conferenze da 500 posti nel Campus e un innovativo laboratorio di contaminazione.

Sono stati inoltre consolidati il Sistema Bibliotecario di Ateneo e il Sistema Museale di Ateneo per valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio librario e museale.

Internazionalizzazione

Accordi di cooperazione internazionale in crescita: +36% in Africa, +24% in Sud America, +16% in Nord America. Nel triennio 2022-2024 presentate 13 candidature per l’International Dimension di Erasmus+, con 7 progetti finanziati.

Sostenibilità e Parità di Genere

UniBa ha adottato il primo Gender Equality Plan 2022-2024, attivato un dottorato nazionale in gender studies (81 borse di studio, 20 imprese co-finanziatrici, 17 borse co-finanziate e co-progettate, 134 docenti di cui 7 da università estere) e la definizione e l’adozione delle “Linee Guida per l’adozione di un linguaggio ampio rispettoso delle differenze” ed il “Codice di condotta per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle violenze”. Riconoscimenti nazionali e internazionali hanno premiato per le strategie sull’uguaglianza di genere e per le pratiche innovative in materia di parità di genere e inclusione.

Attivo anche il coordinamento della Rete RUS Puglia e lo sviluppo di progetti di educazione ambientale e gestione ESG e partecipazione della componente studentesca UniBa al Tavolo Tecnico “Comunità Studentesca”.

“Il programma avviato nel 2019 era complesso e altamente sfidante – conclude il Rettore –. Oggi possiamo dire che una parte consistente degli obiettivi è stata raggiunta anche se molto resta da fare. Sono certo che il sessennio che si apre sotto la guida del prof. Bellotti permetterà a UniBa di portare avanti i progetti in corso e affrontare le nuove sfide di un contesto in continua evoluzione”.