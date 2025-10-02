GIOVEDì, 02 OTTOBRE 2025
Bari, scendono dall’aereo ma il taxi non c’è: “In balia del nulla”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 14:39
WhatsApp Image 2025-10-02 at 14.14.04
  • 4 sec
villaggiodelgusto.com

Lunghe attese in aeroporto per almeno una decina di persone, tra loro turisti e cittadini che, scesi dall’aereo hanno raggiunto la postazione dedicata ai taxi dove però non c’erano vetture. È accaduto nella serata di ieri, in particolare intorno alle 22.45, a denunciarlo Giuseppe Carrieri con un post sui social. Una problematica nota per la quale si attende una soluzione, proprio in virtù di questo sono in arrivo nuove licenze taxi che permetteranno di potenziare il servizio serale all’aeroporto. Nel frattempo però i disagi non mancano, così come le denunce da parte di chi, arrivato in aeroporto in orari serali, soprattutto in seguito a ritardi dei mezzi, si ritrova a non sapere come fare a raggiungere i luoghi di pernottamento o la propria casa.

Foto screen video Facebook

 

 

