GIOVEDì, 02 OTTOBRE 2025
Maxi inchiesta sul narcotraffico, basi operative anche in Puglia

Concluse le indagini per 29 indagati tra Italia e Albania

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 15:01
La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce ha notificato oggi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 29 persone, di nazionalità italiana e albanese, residenti nelle province di Lecce, Brindisi, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Fermo, Ascoli Piceno, Reggio Emilia e all’estero.

Gli indagati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, facevano parte di quattro distinti gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con basi operative nel Salento e ramificazioni in Spagna e in Albania. Le indagini, condotte anche negli anni della pandemia, hanno permesso di ricostruire un vasto circuito di importazione e distribuzione di droga in Italia e all’estero. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati complessivamente 2.677 chilogrammi di stupefacenti, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, oltre a 4,9 litri di olio di hashish, 192.640 euro in contanti e 16 autovetture utilizzate dall’organizzazione.

