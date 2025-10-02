Maxi inchiesta sul narcotraffico, basi operative anche in Puglia

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce ha notificato oggi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 29 persone, di nazionalità italiana e albanese, residenti nelle province di Lecce, Brindisi, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Fermo, Ascoli Piceno, Reggio Emilia e all’estero.

Gli indagati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, facevano parte di quattro distinti gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con basi operative nel Salento e ramificazioni in Spagna e in Albania. Le indagini, condotte anche negli anni della pandemia, hanno permesso di ricostruire un vasto circuito di importazione e distribuzione di droga in Italia e all’estero. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati complessivamente 2.677 chilogrammi di stupefacenti, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, oltre a 4,9 litri di olio di hashish, 192.640 euro in contanti e 16 autovetture utilizzate dall’organizzazione.