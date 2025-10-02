GIOVEDì, 02 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,142 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,142 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tromba d’aria a Trani, crolla tettoia: verifiche in corso per possibile presenza amianto

Sul posto i tecnici di Arpa Puglia per le analisi

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 19:18
WhatsApp Image 2025-10-02 at 19.12.57
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

I tecnici di Arpa Puglia sono al lavoro per analizzare i frammenti della tettoia crollata ieri sera a causa della tromba d’aria che si è abbattuta ieri sulla città di Trani. A cedere è stata parte della copertura di un capannone del marmificio Azzollini, in via Giovanni XXIII, nella zona industriale.

Le onduline precipitate al suolo – presumibilmente in cemento-amianto – si sono frantumate, finendo anche sulle aree limitrofe e danneggiando alcune auto parcheggiate. Le piogge intense che hanno accompagnato il fenomeno atmosferico, sottolineano dall’Arpa, hanno ridotto il rischio di dispersione di fibre nell’aria. Gli esperti hanno ispezionato la zona compresa tra i civici 121 e 139 della stessa via, recandosi nelle sedi di diverse aziende limitrofe – tra cui Solettificio Monterisi, LCM, Tesori d’Apulia, Di Clemente e Nugnes – per raccogliere campioni della copertura caduta. Il prelievo è stato effettuato in tre punti: all’interno del marmificio Azzollini e in due aree appartenenti ad aziende confinanti.

Il materiale raccolto è stato inserito in appositi contenitori sigillati e trasferito presso il Dipartimento provinciale Arpa di Brindisi, sede del Centro regionale di riferimento per le analisi sull’amianto. Altri tre frammenti erano stati già prelevati la sera del 1° ottobre dai Vigili del fuoco del Comando di Barletta, sempre su indicazione dell’Arpa. Gli esiti delle analisi sono attesi nelle prossime ore.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, al via riqualificazione in via...

Prenderanno il via a partire dal 6 ottobre i lavori di...
- 2 Ottobre 2025
Dalla città

Ventidue anni senza Gaetano Marchitelli, a...

Sono passati ventidue anni da quando Gaetano Marchitelli è stato ucciso...
- 2 Ottobre 2025
Cronaca

Tromba d’aria a Trani, crolla tettoia:...

I tecnici di Arpa Puglia sono al lavoro per analizzare i...
- 2 Ottobre 2025
Bari , Calcio , Sport

Perrone: “A questo Bari manca personalità....

Una gara casalinga per invertire un trend negativo di risultati e...
- 2 Ottobre 2025