Incentivi auto, il 15 ottobre parte la piattaforma

Partirà il 15 ottobre la piattaforma attraverso la quale si potrà accedere agli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica in sostituzione di una a motore termico definiti dal decreto 8 agosto 2025 così come previsto dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per l’avvio della norma, riservata a fasce ben precise di cittadinanza si attendeva la definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree, che è uno dei criteri ai quali l’agevolazione è legata. L’Istat stava rivedendo la definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree e si doveva decidere se procedere con le mappe attuali o meno. L’iniziativa, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 597 milioni di euro.