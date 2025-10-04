SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,185 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,185 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incentivi auto, il 15 ottobre parte la piattaforma

A disposizione 597 milioni di euro

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 14:28
freepik
  • 57 sec
villaggiodelgusto.com

Partirà il 15 ottobre la piattaforma attraverso la quale si potrà accedere agli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica in sostituzione di una a motore termico definiti dal decreto 8 agosto 2025 così come previsto dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per l’avvio della norma, riservata a fasce ben precise di cittadinanza si attendeva la definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree, che è uno dei criteri ai quali l’agevolazione è legata. L’Istat stava rivedendo la definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree e si doveva decidere se procedere con le mappe attuali o meno. L’iniziativa, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 597 milioni di euro.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Incentivi auto, il 15 ottobre parte...

Partirà il 15 ottobre la piattaforma attraverso la quale si potrà...
- 4 Ottobre 2025
Nazionale

La mobilità attiva migliora la salute,...

La bici è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli...
- 4 Ottobre 2025
Nazionale

La cucina Italiana è candidata a...

Bene le iniziative come “Il pranzo della domenica” a sostegno della...
- 4 Ottobre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, prima vittoria stagionale: 2-1 al...

Finalmente arrivano i primi tre punti in campionato per il Bari,...
- 4 Ottobre 2025