Puglia, dalla Regione 8 milioni per sostenere le Pmi di Taranto

Con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, la Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico “Trasformazioni per Taranto”, destinato alle piccole e medie imprese del territorio. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento regionale allo Sviluppo Economico nell’ambito del Just Transition Fund (JTF), punta a sostenere la transizione verde, l’innovazione e la competitività del tessuto produttivo della provincia ionica.

“Con questo nuovo avviso – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – ampliamo ulteriormente il pacchetto di strumenti messi a disposizione delle imprese tarantine. È un passo in avanti per accompagnarle nei processi di trasformazione sostenibile e di crescita innovativa”. Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese, singole o aggregate, e si inserisce nella strategia regionale per la specializzazione intelligente Smart Puglia 2030. I settori prioritari individuati sono tre: manifattura sostenibile, salute dell’uomo e dell’ambiente, comunità digitali, creative e inclusive. La selezione delle operazioni seguirà la procedura “a sportello”: i progetti saranno valutati in ordine cronologico di arrivo delle candidature fino all’esaurimento delle risorse disponibili.