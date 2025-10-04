SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,187 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,187 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, dalla Regione 8 milioni per sostenere le Pmi di Taranto

Approvato l'avviso pubblico

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 08:59
consiglio regione puglia
  • 24 sec
villaggiodelgusto.com

Con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, la Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico “Trasformazioni per Taranto”, destinato alle piccole e medie imprese del territorio. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento regionale allo Sviluppo Economico nell’ambito del Just Transition Fund (JTF), punta a sostenere la transizione verde, l’innovazione e la competitività del tessuto produttivo della provincia ionica.

“Con questo nuovo avviso – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – ampliamo ulteriormente il pacchetto di strumenti messi a disposizione delle imprese tarantine. È un passo in avanti per accompagnarle nei processi di trasformazione sostenibile e di crescita innovativa”. Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese, singole o aggregate, e si inserisce nella strategia regionale per la specializzazione intelligente Smart Puglia 2030. I settori prioritari individuati sono tre: manifattura sostenibile, salute dell’uomo e dell’ambiente, comunità digitali, creative e inclusive. La selezione delle operazioni seguirà la procedura “a sportello”: i progetti saranno valutati in ordine cronologico di arrivo delle candidature fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Puglia, dalla Regione 8 milioni per...

Con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, la Regione...
- 4 Ottobre 2025
Attualità

Bari, al Politecnico un workshop su...

Valorizzare il ruolo delle donne nella costruzione di un sistema di...
- 4 Ottobre 2025
Economia

Incentivi auto, il 15 ottobre parte...

Partirà il 15 ottobre la piattaforma attraverso la quale si potrà...
- 4 Ottobre 2025
Nazionale

La mobilità attiva migliora la salute,...

La bici è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli...
- 4 Ottobre 2025