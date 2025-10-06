LUNEDì, 06 OTTOBRE 2025
Traffico di droga, un arresto nella Bat

Sequestrati oltre 640 grammi di cocaina

Pubblicato da: redazione | Lun, 6 Ottobre 2025 - 08:34
Nei giorni scorsi, a conclusione di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati concernenti le sostanze stupefacenti coordinato dalla Procura della Repubblica di Trani, i Carabinieri della Stazione di Spinazzola, con l’ausilio del personale della Sezione Operativa della Compagnia di Andria e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe ’91, originario di Spinazzola e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto ed emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del soggetto.

L’attività di controllo consistita, tra l’altro, in una perquisizione domiciliare nei confronti del 34enne, ha portato al rinvenimento e al sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 3,67 grammi, suddivisa in dosi (cipolline), e hashish per complessivi 4,84 grammi, il tutto occultato all’interno dell’appartamento, mentre nella cantina sono stati trovati diversi sacchetti che contenevano 640,00 grammi di marijuana.

Nel corso delle operazioni, inoltre, è stato sequestrato del denaro contante, pari a € 1.115,00 in banconote di diverso taglio, ritenuto provento illecito nonché materiale vario destinato al confezionamento delle dosi.

