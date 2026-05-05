Bari, svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: 14 arresti

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. È stata condotta una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari congiuntamente da personale della Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT.

Arrestati e fermati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio.

Vasta attività di perquisizioni e controlli in corso con esecuzione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’operazione