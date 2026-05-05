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Bari, svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: 14 arresti

Maxi operazione delle forze dell'ordine

Pubblicato da: redazione | Mar, 5 Maggio 2026 - 11:26
polizia carabinieri
  • 36 sec

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. È stata condotta una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari  congiuntamente da personale della Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT.
Arrestati e fermati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio.
Vasta attività di perquisizioni e controlli in corso con esecuzione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

 

L’operazione

Bari, stretta sulla faida Strisciuglio-Capriati: tra i fermati anche giovanissimi

Confagriocltura Bari-bati

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