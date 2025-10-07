MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Bari, al Mater Dei intervento “off limits”: rimosso raro tumore alla clavicola

Una giovane donna è tornata a muovere il braccio dopo 36 ore

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 09:50
chirurgia tumore mater dei
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Un delicatissimo intervento chirurgico, definito “off-limits”, è stato eseguito con successo all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Mater Dei Hospital di Bari, diretta dal dottor Rocco Leggieri, su una giovane paziente affetta da un tumore maligno alla clavicola destra.

La donna, già valutata in altre strutture extraregionali, era giunta nel capoluogo pugliese con una massa tumorale che, oltre a provocarle una grave deformazione estetica, le impediva quasi del tutto i movimenti dell’arto superiore destro. Dopo una complessa fase di studio anatomico e funzionale, il team multidisciplinare — composto dai dottori Rocco Leggieri e Silvio Orlando (Chirurgia Toracica), Donato Serena (Chirurgia Vascolare) e Mario Tedesco (Anestesia e Rianimazione) — ha eseguito l’asportazione completa del tumore, strettamente adeso ai vasi succlavi, fondamentali per la sopravvivenza della paziente.

La parte ossea asportata è stata poi ricostruita con una protesi articolabile in titanio (Stratos System – MedXpert®), collegata tra la clavicola destra e la seconda costa sinistra. A distanza di appena 36 ore dall’intervento, la paziente ha recuperato una buona mobilità del braccio, mostrando un rapido e promettente miglioramento.

“Affrontare un intervento di questa complessità – ha spiegato il dottor Leggieri – richiede una sinergia perfetta tra più specialisti. Quando il paziente ha una sola possibilità di sopravvivere, la collaborazione e la precisione diventano fondamentali. Il nostro obiettivo è stato garantire la radicalità oncologica, preservando al contempo l’integrità dei vasi e la funzionalità articolare della spalla”. Il direttore della Chirurgia Toracica ha inoltre sottolineato il sostegno della Direzione strategica del Mater Dei Hospital, che “investe costantemente nel progresso tecnologico e nella qualità chirurgica per offrire ai pazienti cure d’eccellenza”.

