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Lavoro, al Poliba la fiera delle opportunità: previsti colloqui e workshop

Torna la "Career Fair", saranno presenti circa 80 aziende

Pubblicato da: redazione | Lun, 4 Maggio 2026 - 15:02
L'edizione 2025 della Career Fair
  • 2 min

Torna al Politecnico di Bari la Career Fair, l’appuntamento dedicato all’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro. L’evento, giunto alla decima edizione, è in programma mercoledì 6 maggio a partire dalle 9.30 nell’atrio Cherubini del campus. Saranno circa 80 le aziende presenti con i propri stand, tra imprese locali, grandi gruppi e multinazionali, pronte a presentare opportunità professionali, profili ricercati e percorsi di carriera. Attesi centinaia di giovani, che potranno sostenere colloqui, consegnare il proprio curriculum e confrontarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane. La manifestazione, organizzata dall’Ufficio Placement del Politecnico in collaborazione con Cesop HR Consulting Company, prevede anche servizi di orientamento e supporto alla candidatura: dal cv check alla revisione del profilo LinkedIn, fino a un photo booth dedicato per scatti professionali da inserire nel curriculum.

In programma anche workshop e incontri tematici, con un focus sul rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro e sulle competenze trasversali richieste dal mercato. Tra le novità dell’edizione 2026, uno spazio dedicato ai dottori di ricerca e alle opportunità nelle aziende che investono in ricerca e sviluppo. Oltre alle aziende, saranno presenti anche agenzie per il lavoro e istituzioni, tra cui Porta Futuro, Eures Puglia ed Esercito italiano.

“Con la decima edizione della Career Fair confermiamo l’investimento del Politecnico nelle attività di placement ad alto impatto sul territorio – ha commentato il rettore Umberto Fratino –. È un evento importante perché consente agli studenti di avere un confronto diretto, all’interno dell’ateneo, con il mondo del lavoro e le reali necessità delle aziende. Questo ci permette di adeguare i profili e aiutare i nostri studenti ad orientarsi in un mercato del lavoro che cambia rapidamente”, ha concluso.

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