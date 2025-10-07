Controlli straordinari tra Bari, Bitonto e Corato: cinque arresti e decine di sanzioni

Intensificati i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo e in provincia, con un’operazione straordinaria di monitoraggio del territorio che ha interessato Bari, Bitonto e Corato tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. L’obiettivo – disposto dal Questore di Bari – è stato quello di contrastare furti, reati predatori e fenomeni di illegalità diffusa.

Nel solo capoluogo sono state controllate 572 persone, di cui 184 già note alle forze dell’ordine, e 188 veicoli. Effettuati 19 posti di blocco con 4 contestazioni al Codice della Strada, 5 sequestri amministrativi e 2 denunce per ricettazione. Due persone irregolari sul territorio nazionale sono state accompagnate al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Cinque gli arresti complessivi nel territorio cittadino: uno per evasione dai domiciliari, uno per furto su autovettura, uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e un altro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A Bitonto, i controlli hanno riguardato 114 persone e 61 veicoli, con 6 posti di controllo e diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Due veicoli sono stati sequestrati, uno sottoposto a fermo amministrativo e un ciclomotore confiscato.

Nel corso delle operazioni, gli agenti del Commissariato di Bitonto hanno inoltre dato esecuzione a un aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata e a una revoca dell’affidamento in prova, con conseguente trasferimento in carcere di un soggetto già noto. Due persone sono state denunciate in stato di libertà – una per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e un minore per aggressione a un agente di Polizia. Due gli arresti eseguiti: uno per interruzione di pubblico servizio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per spaccio di cocaina.

A Corato, invece, i controlli hanno coinvolto 98 persone, quattro delle quali sono state sottoposte a ordini di allontanamento per reati contro la persona. Le attività, coordinate dalla Questura di Bari con il supporto dei Commissariati distaccati e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale, proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’obiettivo – spiegano dalla Polizia – è quello di rafforzare la presenza sul territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.