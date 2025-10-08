Bari per la Palestina, continuano le proteste: previsto sit in al porto

Giornata di proteste a Bari da parte dei cittadini che continuano a lottare per i diritti della Palestina. Diverse le iniziative previste in giornata. Si parte alle 12.30, momento in cui gli attivisti si incontreranno fuori dal porto di Bari per rimarcare il proprio no all’arrivo della MSC Mauren, nave diretta in Israele secondo una rotta regolare. Si prosegue nelle aule dell’università dove è in corso uno stato di agitazione permanente da parte degli studenti che in mattinata, a partire dalle 14.30, hanno organizzato un seminario con Lorenzo D’Agostino, attivista della Global Sumud Flotilla. Non è finita qui, nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, altri attivisti si incontreranno in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della statua del cavallo. Obiettivo, anche in questo caso, quello di continuare ad accendere i riflettori sulla questione.