“Più sta, più diventa alta”. Inizia così la denuncia di Peppino Milella in merito alla duna di sabbia che si è creata su strada a San Girolamo, nei pressi del canalone. Da giorni infatti gli automobilisti sono costretti a fare lo slalom per evitarla. Questa mattina però un motorino, denuncia Milella “ci è finito dentro”. “Pochi minuti prima avevo chiamato la polizia locale per chiedere di metterla in sicurezza. Neanche il tempo di attraversare ed è successo quello che temevo. Spero che qualcuno intervenga quanto prima”, conclude.
Bari, San Girolamo e la sua duna di sabbia su strada: “E’ pericolosa”
La denuncia: "Questa mattina un motorino ci è finito dentro, fortunatamente illeso"
