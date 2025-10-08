MERCOLEDì, 08 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,266 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,266 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, San Girolamo e la sua duna di sabbia su strada: “E’ pericolosa”

La denuncia: "Questa mattina un motorino ci è finito dentro, fortunatamente illeso"

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Ottobre 2025 - 08:52
558829569_10236907318735005_1476144991339970114_n
  • 42 sec
villaggiodelgusto.com

“Più sta, più diventa alta”. Inizia così la denuncia di Peppino Milella in merito alla duna di sabbia che si è creata su strada a San Girolamo, nei pressi del canalone. Da giorni infatti gli automobilisti sono costretti a fare lo slalom per evitarla. Questa mattina però un motorino, denuncia Milella “ci è finito dentro”. “Pochi minuti prima avevo chiamato la polizia locale per chiedere di metterla in sicurezza. Neanche il tempo di attraversare ed è successo quello che temevo. Spero che qualcuno intervenga quanto prima”, conclude.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Salute e Medicina

Maculopatia, al Policlinico di Bari una...

Una sola iniezione al posto di trattamenti mensili per tutta la...
- 8 Ottobre 2025
Primo Piano

Da Gaza a Bari, la rinascita...

Dalla guerra alla speranza. È la storia di Saif e Joulia,...
- 8 Ottobre 2025
Segnalato da voi

Bari, San Girolamo e la sua...

"Più sta, più diventa alta". Inizia così la denuncia di Peppino...
- 8 Ottobre 2025
Cronaca

Doppio incidente in tangenziale a Bari,...

Doppio incidente in tangenziale, in particolare in direzione sud, all'altezza dei...
- 8 Ottobre 2025