SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,341 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,341 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, il lungomare invaso da alghe e rifiuti: la “cartolina” per i turisti

La situazione dopo le mareggiate - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 10:32
IMG-20251011-WA0004
  • 22 sec
villaggiodelgusto.com

Ecco le condizioni in cui versa il lungomare, frequentato questa mattina da baresi e turisti, invaso da alghe e rifiuti  portati dalle mareggiate. Tant’è le proteste anche da parte dei turisti.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Politica

Decaro: “Non sono pronto, ma mi...

Un confronto diretto e partecipato quello tra Antonio Decaro, candidato del...
- 11 Ottobre 2025
Dalla città

Bari celebra Camilleri, ecco tutti gli...

Bari celebra Andrea Camilleri con due giornate di eventi tra teatro,...
- 11 Ottobre 2025
Cultura

“Intelligenza artigianale”, la nuova stagione teatrale...

Si intitola “Intelligenza Artigianale” la nuova stagione teatrale della Casa di...
- 11 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, operazione della polizia locale al...

Continua la stretta della polizia locale contro i parcheggiatori abusivi al...
- 11 Ottobre 2025