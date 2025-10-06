LUNEDì, 06 OTTOBRE 2025
Bari, ennesimo investimento in via Unità d’Italia. “Servono dossi ed illuminazione”

La denuncia di un cittadino

Pubblicato da: redazione | Lun, 6 Ottobre 2025 - 14:44
Ancora un investimento ieri sera sulle strisce pedonali di Viale Unità d’Italia a Bari. “L’ennesimo – precisa un cittadino – Chi vive o attraversa quella zona lo sa bene: è pericolosa. Le auto corrono troppo (soprattutto scendendo dal ponte XX Settembre), la visibilità è scarsa e ogni volta che qualcuno prova ad attraversare è come giocare alla roulette russa. Non è normale. Non può essere normale.

Chiedo al sindaco Vito Leccese, all’assessore Domenico Scaramuzzi e all’amministrazione comunale di intervenire subito – spiega ancora –  mettete dossi artificiali, bande sonore sull’asfalto, migliorate l’illuminazione, installate attraversamenti rialzati o luminosi… fate qualcosa, ma fatela e con urgenza”.

foto Francesco De Robertis

