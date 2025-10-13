Report Arpal Puglia: 657 posizioni aperte nel Leccese

Il 36° Report settimanale di ARPAL Puglia disegna un mercato del lavoro in crescita per un totale di 234 offerte lavorative e 657 posizioni aperte. Il settore che si conferma con il maggior numero di opportunità lavorative è quello delle costruzioni con 149 posizioni aperte, di seguito si posizionano il settore della riparazione veicoli e trasporti con 112 posizioni e quello sanitario e dei servizi alla persona che ricerca 104 lavoratori. Subito dopo il comparto del turismo che offre 67 posti di lavoro. Troviamo poi il comparto pedagogico e dell’istruzione che ne propone 45, il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) offre 42 posti, il settore amministrativo-informatico con 21 posizioni, e bellezza e benessere con 20 posizioni aperte. Seguono il settore metalmeccanico con 17 posizioni, il commercio con 16 opportunità e l’agroalimentare con 15 posizioni aperte. Chiudono la classifica con un numero inferiore di posizioni il comparto telecomunicazioni con dieci opportunità, il settore pulizie e multiservizi con quattro opportunità e, infine, a completare il panorama occupazionale ci sono ventuno posizioni riservate agli iscritti alle categorie protette art.18 e quattro posizioni riservate a persone con disabilità, secondo la legge 68/99. Il report segnala, inoltre, nove tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo