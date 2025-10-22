Puglia, nuovi fondi per sostenere le famiglie

In Puglia arriva un’iniziativa per dare una mano alle famiglie: la Regione ha infatti approvato il programma “Intesa Famiglia 2025”, che mette a disposizione oltre 2,2 milioni di euro per progetti di sostegno e servizi sul territorio. L’obiettivo è chiaro: rafforzare i Centri Servizi Famiglia, veri punti di riferimento per chi cerca ascolto, consigli e supporto nella vita quotidiana.

I fondi saranno distribuiti agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Consorzi che collaborano con i Centri Famiglia, attraverso un bando pubblico che permetterà agli enti locali di proporre e realizzare progetti concreti. Non si tratta solo di continuare i servizi già attivi: il programma punta anche a introdurre iniziative innovative, pensate per rispondere ai nuovi bisogni della società.

Tra le attività previste ci sono percorsi di alfabetizzazione digitale per i più piccoli, progetti di prevenzione dell’uso di sostanze e iniziative dedicate agli anziani, invitati a partecipare attivamente come risorsa per le famiglie. In questo modo si vuole creare una rete di supporto capace di generare momenti di aggregazione, ridurre l’isolamento sociale e rafforzare la coesione all’interno delle comunità locali.

Fondamentale, secondo la Regione, è che i Centri Servizi Famiglia diventino punti di riferimento riconosciuti dalle famiglie, luoghi conosciuti e accessibili, dove trovare risposte ai diversi bisogni lungo il percorso di crescita e benessere dei nuclei familiari. La partecipazione attiva della comunità sarà quindi uno dei fattori chiave per far sì che i progetti abbiano un reale impatto sul territorio.﻿