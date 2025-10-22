MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Gianluca Vurchio è il nuovo presidente dell’Autorità Idrica Pugliese

“L’acqua è un bene comune da tutelare: lavoreremo per servizi efficienti e sostenibili”

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 16:54
  • 2 min
Cellamare e l’intera Puglia accolgono un nuovo volto alla guida della gestione dell’acqua: Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, è stato eletto questa mattina all’unanimità Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP). La nomina arriva dopo le dimissioni di Toni Matarrelli, che ha guidato l’ente negli ultimi cinque anni, e segna una tappa importante per la continuità e il rilancio delle politiche idriche regionali.

Nella stessa seduta del Consiglio Direttivo è stato nominato anche il vice Presidente, ruolo affidato al sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. L’elezione di Vurchio rappresenta un passaggio significativo, considerando la sua esperienza amministrativa e la conoscenza approfondita del territorio, elementi fondamentali per guidare un ente chiamato a coordinare la pianificazione e la gestione del servizio idrico integrato in Puglia.

«Sono onorato di assumere la funzione di Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese», ha dichiarato Vurchio subito dopo la nomina. «Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia e l’incoraggiamento. Opererò con spirito di servizio, nel segno della continuità e nel solco del lavoro svolto dal mio predecessore Toni Matarrelli, al quale va il mio sentito ringraziamento per l’impegno e i risultati raggiunti».

Il neo presidente ha sottolineato l’importanza di considerare l’acqua come bene comune, da tutelare e valorizzare. «Il mio impegno sarà proseguire nel dialogo costante con i Comuni, con la Regione Puglia e con Acquedotto Pugliese, per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sostenibili e innovativi», ha aggiunto.

Con Vurchio alla guida, l’AIP punta dunque a rafforzare la gestione di una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia, mantenendo un filo diretto con le comunità locali e consolidando i risultati raggiunti negli anni precedenti.﻿

