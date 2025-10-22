MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Terminal bus di Bari, bagni riaperti dopo i danni

FS Park rafforza sicurezza e sorveglianza per garantire servizi più sicuri e puliti

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 19:18
Dopo giorni di chiusura, i bagni del Terminal bus di Bari sono finalmente tornati fruibili. Questa mattina, i tecnici sono intervenuti per sistemare i danni causati da atti vandalici, consentendo così ai viaggiatori di utilizzare nuovamente i servizi igienici senza problemi.

Per garantire maggiore sicurezza e prevenire nuovi episodi di danneggiamento, FS Park ha deciso di rafforzare il sistema di videosorveglianza già presente all’interno del terminal e di aumentare la presenza del personale addetto alla sicurezza.

L’obiettivo è chiaro: offrire a chi usa il Terminal un ambiente pulito e funzionale, dove i servizi pubblici possano essere rispettati e utilizzati in modo corretto da tutti.

Con la riapertura dei bagni, i pendolari e i turisti possono tornare a muoversi più comodamente all’interno della struttura, nella speranza che l’invito al rispetto diventi una buona abitudine condivisa da tutti.

