Scontro moto-trattore ad Andria: in condizioni gravi 48enne

Conducente del mezzo agricolo illeso

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Ottobre 2025 - 10:07
bonomo
  • 42 sec
villaggiodelgusto.com

Un motociclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Andria in direzione nord. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un trattore.

Il 48enne ha riportato una contusione toracica e una grave frattura a un ginocchio. Soccorso dal personale del 118, è stato classificato come codice rosso e trasportato all’ospedale Bonomo. Illeso il conducente del mezzo agricolo. Sull’accaduto indaga la polizia.

