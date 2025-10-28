MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Bari tra le città più smart del Sud, ma a dominare la classifica è Bologna

Il capoluogo pugliese è nella top five del Mezzogiorno

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 14:14
bari panoramica
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Nella classifica nazionale delle città più smart, Bari si conferma tra i grandi centri del Mezzogiorno, inserendosi nella top five insieme a Salerno, Pescara, Cagliari e Sassari. A guidare la graduatoria resta però Bologna, che precede Trento, Milano, Ferrara e Parma tra le città con oltre 100mila abitanti.

È quanto emerso dal report che sviscera la dimensione “Smart Living” valutando qualità della vita, salute, accesso ai servizi e costo dell’abitare. Nello specifico, il report mette in evidenza un’Italia a più velocità: nel Centro spiccano Firenze e Prato, con Roma in risalita e Perugia in quinta posizione; nelle Isole e nel Sud, Cagliari mantiene il primato, seguita da Sassari e dalle altre città che completano la parte alta della classifica, tra cui appunto Bari.

Per i comuni di dimensioni medie (50mila-100mila abitanti) il Nord è guidato da Rovigo, Rho, Pordenone, Sanremo e Gallarate, mentre al Centro si distinguono Ardea, Civitavecchia, Velletri, Siena e Tivoli. Nel Sud e nelle Isole in testa c’è Mazara del Vallo, seguita da Cava de’ Tirreni, Acireale, Teramo e Portici.

Tra i piccoli comuni (2mila-50mila abitanti), il Nord conferma una leadership diffusa con Villa Lagarina e Badia davanti a Bagno di Romagna e a un gruppo di lombardi capitanati da Caponago; la Toscana occupa le prime sei posizioni del Centro, con Bagno a Ripoli e Chianciano Terme in evidenza; nel Mezzogiorno il primo posto è dell’Abruzzo con Montorio al Vomano, ma la Puglia si distingue piazzando tre comuni nella top five.

Foto repertorio

 

Download PDF
