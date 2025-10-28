Bari, karaoke e giochi a tema: al Gomma Park grande festa di Halloween

Giovedì 31 ottobre il Gomma Park di Bari si trasformerà in un luogo incantato e un “po’ spettrale” per festeggiare Halloween con un grande veglione dedicato a bambini e famiglie. La location sarà completamente allestita a tema per accogliere piccoli mostri, streghette, zucche e fantasmini in un’atmosfera di gioco, fantasia e allegria.

Dalle ore 17, il parco aprirà le porte ai bambini da 0 a 10 anni, accompagnati dai loro genitori, per un pomeriggio di puro divertimento tra animazione, musica, baby dance, karaoke e giochi a tema, con la regia dell’agenzia Lale Events. Non mancherà la tradizionale sfilata horror, il servizio trucca bimbi e la “merenda delle streghe”, pensata per rendere l’esperienza ancora più golosa e indimenticabile. Ospite d’onore della serata sarà Draculaura, la simpatica vampira protagonista della serie e linea di bambole Monster High, pronta a incantare i piccoli fan con la sua presenza. Ad accompagnarla, mascotte coloratissime e montagne di caramelle per tutti. La festa culminerà con la premiazione della maschera più bella, tra musica, applausi e tanta allegria condivisa. L’accesso sarà possibile solo tramite prenotazione, i posti sono limitati.