MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,712 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,712 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, karaoke e giochi a tema: al Gomma Park grande festa di Halloween

Appuntamento al 31 ottobre

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 18:30
gomma park Bari
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

Giovedì 31 ottobre il Gomma Park di Bari si trasformerà in un luogo incantato e un “po’ spettrale” per festeggiare Halloween con un grande veglione dedicato a bambini e famiglie. La location sarà completamente allestita a tema per accogliere piccoli mostri, streghette, zucche e fantasmini in un’atmosfera di gioco, fantasia e allegria.

Dalle ore 17, il parco aprirà le porte ai bambini da 0 a 10 anni, accompagnati dai loro genitori, per un pomeriggio di puro divertimento tra animazione, musica, baby dance, karaoke e giochi a tema, con la regia dell’agenzia Lale Events. Non mancherà la tradizionale sfilata horror, il servizio trucca bimbi e la “merenda delle streghe”, pensata per rendere l’esperienza ancora più golosa e indimenticabile. Ospite d’onore della serata sarà Draculaura, la simpatica vampira protagonista della serie e linea di bambole Monster High, pronta a incantare i piccoli fan con la sua presenza. Ad accompagnarla, mascotte coloratissime e montagne di caramelle per tutti. La festa culminerà con la premiazione della maschera più bella, tra musica, applausi e tanta allegria condivisa. L’accesso sarà possibile solo tramite prenotazione, i posti sono limitati.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, 22 milioni per impianti sportivi...

È stato pubblicato negli scorsi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione...
- 28 Ottobre 2025
Attualità

Undicesima donazione nella Bat: un uomo...

Sono terminate a notte fonda le operazioni di prelievo della undicesima...
- 28 Ottobre 2025
Attualità

Bari, karaoke e giochi a tema:...

Giovedì 31 ottobre il Gomma Park di Bari si trasformerà in...
- 28 Ottobre 2025
Attualità

Bari tra le città più smart...

Nella classifica nazionale delle città più smart, Bari si conferma tra...
- 28 Ottobre 2025