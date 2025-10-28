MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Ostuni, donna 80enne mangia funghi selvatici e muore dopo una settimana

L'anziana, andata in ospedale, avrebbe deciso di tornare a casa

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 15:19
Una donna di 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni funghi selvatici.

Anche sua figlia ha mangiato gli stessi funghi ed ha accusato sintomi simili a quelli della madre, e l’Asl di Brindisi ha deciso di sottoporla ad accertamenti e di monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Al momento le sue condizioni sono buone. A quanto si apprende, l’anziana, a distanza di qualche giorno dopo avere ingerito i funghi non si è sentita bene ed è andata al pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. Dopo le prime cure, però, avrebbe deciso autonomamente di tornare a casa. Sono in corso ulteriori accertamenti anche per stabilire la velenosità dei funghi ingeriti.

