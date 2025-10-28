MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Undicesima donazione nella Bat: un uomo di 75 anni ha donato il fegato

A dare il consenso sono state la moglie e le due figlie dell'uomo

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 17:07
nuovo pronto soccorso barletta dimiccoli
  • 35 sec
Sono terminate a notte fonda le operazioni di prelievo della undicesima donazione d’organo nella Asl Bt. Un uomo di 75 anni di Margherita di Savoia ha donato il fegato: le operazioni si sono svolte nelle sale operatorie dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dirette dal dottor Michele Debitonto. È intervenuta l’equipe del Policlinico di Bari. A dare il consenso sono state la moglie e le due figlie dell’uomo: “il nostro grazie va a loro che hanno scelto la vita – dice Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt – questa provincia continua a dare prova di solidarietà e di rispetto per la vita che continua anche nel momento del dolore più profondo”.
Tutte le operazioni sono state coordinate dal dottor Giuseppe Vitobello: “grazie alla famiglia e grazie ai tanti operatori del Dimiccoli che hanno collaborato alle procedure di donazione”.
“In queste circostanze è necessario ricordare che oggi abbiamo tanti modi per esprimere la nostra scelta di donazione – continua Vitobello – e possiamo farlo innanzitutto in occasione del rinnovo della carta di identità quando ci viene chiesto di scegliere se essere o meno donatori di organi. La donazione è vita, è speranza, è aiuto e mano tesa verso il prossimo”.
