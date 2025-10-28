Puglia, 22 milioni per impianti sportivi pubblici: ok a nuovo bando regionale

È stato pubblicato negli scorsi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il nuovo avviso per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione e alla riqualificazione di impianti sportivi comunali. Fino al primo dicembre 2025 (ore 17.00), i Comuni pugliesi potranno presentare le proprie proposte progettuali per accedere a una dotazione complessiva di 22 milioni di euro, stanziata nell’ambito del Programma Regionale Puglia 2021–2027 (FESR-FSE+), Priorità 8 “Welfare e Salute”, Azione 8.2.1.

L’iniziativa mira a rafforzare la pratica sportiva come strumento di benessere, salute e inclusione sociale, migliorando la qualità e l’accessibilità degli impianti pubblici, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Ogni progetto potrà ricevere un contributo massimo di 400.000 euro. Il costo complessivo dell’intervento – dato dalla somma del contributo pubblico e di eventuali risorse aggiuntive del Comune proponente – non potrà essere inferiore a 250.000 euro. La selezione dei progetti avverrà con procedura a graduatoria. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma sistema.regione.puglia.it/catalogo-bandi, compilando tutta la documentazione prevista dall’avviso. Gli interventi ammissibili riguarderanno sia nuove costruzioni sia lavori di riqualificazione di impianti sportivi comunali. Potranno includere anche spazi di aggregazione, aree verdi, zone pedonali e attrezzature sportive fisse o mobili, comprese quelle dedicate ad atleti con disabilità. Con questo bando, la Regione Puglia ribadisce il proprio impegno a rafforzare le infrastrutture sportive come leve di sviluppo sostenibile, inclusione sociale e coesione territoriale, in linea con gli obiettivi del Programma Regionale 2021–2027.

Foto repertorio