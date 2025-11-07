Alla scoperta di Santo Spirito tra ulivi e sapori autentici

Bari continua a raccontarsi attraverso i suoi quartieri, le sue tradizioni e i suoi paesaggi, con un progetto che sta conquistando residenti e turisti. Dopo il successo delle prime tappe, domenica 9 novembre torna “Undiscovered Bari”, l’iniziativa promossa dal Comune e cofinanziata con risorse del POC Puglia 2021-2027, pensata per far scoprire la città attraverso esperienze immersive, gratuite e aperte a tutti.

Il viaggio riparte da Santo Spirito, dove alle 10.30 prenderà il via la terza tappa, intitolata “L’oro verde del Mediterraneo”. Un itinerario tra uliveti secolari, frantoi e antiche tradizioni contadine, per conoscere da vicino la cultura dell’olio extravergine e il profondo legame che unisce il territorio alla sua gente. La passeggiata, della durata di circa tre ore, inizierà con il saluto di benvenuto e una breve introduzione sulla storia del luogo, per poi proseguire tra gli alberi di ulivo e le spiegazioni delle tecniche di produzione, dalla raccolta al frantoio.

Non mancherà un momento di degustazione guidata, durante il quale la nutrizionista Valentina Ricchiuti illustrerà le proprietà benefiche dell’olio extravergine d’oliva, vero alleato del benessere. I partecipanti potranno assaggiare anche prodotti tipici locali come pane, focaccia, mandorle e friselle con pesto, in un percorso che unisce gusto, conoscenza e convivialità.

I tour sono completamente gratuiti e aperti a un massimo di 50 persone per ciascuna tappa. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando l’Info Point turistico di piazza del Ferrarese (gestito dall’ATI composta da Ecotour s.r.l. e Developing.it s.r.l.) via mail all’indirizzo infopointuristicobari@gmail.com.

“Undiscovered Bari” continuerà anche nelle prossime settimane, toccando diversi quartieri con un ricco programma di appuntamenti che mescola storia, arte, natura e identità urbana. Ecco il calendario completo delle prossime tappe:

9 novembre – Santo Spirito: L’oro verde del Mediterraneo

16 novembre – San Paolo: Street art e rigenerazione urbana

23 novembre – Carrassi e San Pasquale: Identità urbana e multiculturalità

30 novembre – Ceglie del Campo: Storia e memoria

14 dicembre – Santo Spirito: L’oro verde del Mediterraneo

21 dicembre – San Paolo: Street art e rigenerazione urbana﻿