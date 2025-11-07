Natale sulla Muraglia, torna la magia dei mercatini a Bari vecchia

L’atmosfera natalizia comincia a farsi sentire anche a Bari, dove prende forma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il mercatino sulla Muraglia. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi espositivi destinati agli artigiani, produttori e associazioni che animeranno il tradizionale villaggio natalizio dal 6 al 26 dicembre.

Come da tradizione, saranno 30 le caratteristiche casette in legno che daranno vita a un percorso scintillante e profumato di festa, lungo via Venezia, nel tratto che collega piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, nel cuore della città vecchia. Alcune postazioni, da tre a cinque, saranno riservate a realtà del volontariato e a istituzioni benefiche, per sottolineare il valore solidale del Natale barese.

L’invito è rivolto a chiunque voglia esporre o vendere prodotti autentici e di qualità: dagli artigiani che realizzano oggetti unici o ricavati da materiali di recupero, agli artisti del gusto che propongono conserve, dolci e specialità tipiche pugliesi non industriali. Spazio anche alle creazioni in legno, cera, tessuto e ai presepi fatti a mano, simbolo intramontabile delle festività. L’amministrazione, in ogni caso, si riserva di selezionare solo i prodotti che rispettino lo spirito natalizio e il carattere artigianale dell’evento.

Le casette saranno aperte ogni giorno, festivi compresi, dalle 10 alle 22.30, con una speciale apertura fino a mezzanotte il 23 dicembre, alla vigilia della vigilia. Gli espositori dovranno garantire la presenza costante durante gli orari di apertura o delegare un incaricato.

Per partecipare, le domande devono essere inviate entro le ore 12 del 15 novembre esclusivamente via PEC all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it﻿