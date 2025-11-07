Bari, alla Fiera del Levante i droni pronti a conquistare il cielo

La tecnologia torna a spiccare il volo a Bari. Dal 12 al 14 novembre la Fiera del Levante diventerà il quartier generale dei droni con la quinta edizione di Drones Beyond, l’evento italiano più importante e tra i più attesi in Europa dedicato alla sperimentazione e alle dimostrazioni di volo dei sistemi a pilotaggio remoto.

Organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti e con il Comune di Bari, l’appuntamento riunirà istituzioni, imprese, centri di ricerca e start-up per mostrare il futuro dei Servizi Aerei Innovativi, quei sistemi che stanno già rivoluzionando settori come la logistica, la sicurezza, la sanità e il monitoraggio ambientale.

Durante le tre giornate saranno presentati e testati dodici progetti con l’utilizzo di droni impiegati in diversi ambiti: dal controllo del territorio al trasporto di materiale sanitario, dal monitoraggio ambientale alle operazioni di sicurezza nelle aree portuali. Al centro del dibattito non solo la tecnologia, ma anche gli utenti finali, le loro esigenze e il modo in cui i droni possono migliorare concretamente la vita quotidiana.

L’evento offrirà ai visitatori un ricco programma di interventi, tavole rotonde e dimostrazioni dal vivo, con esperti internazionali del settore pronti a raccontare le prospettive e le sfide di un comparto in rapidissima crescita. Particolare attenzione sarà rivolta al ruolo dei Centri di Test come il Grottaglie Airport Test Bed, fiore all’occhiello pugliese per la ricerca e il collaudo dei sistemi a pilotaggio remoto, e alle nuove opportunità aperte dalla regolamentazione europea sullo spazio aereo.

La Puglia si conferma così una delle regioni più dinamiche in Europa nel campo dell’aerospazio, grazie anche alla collaborazione tra università, imprese e istituzioni. “Ancora una volta la sinergia con la città di Bari ci consente di accogliere enti, imprese e giovani per realizzare il più grande evento italiano dedicato alle attività e alle sperimentazioni di servizi con droni”, ha dichiarato Giuseppe Acierno, presidente e direttore generale del DTA.

Un’occasione per vedere da vicino le tecnologie che presto faranno parte del nostro quotidiano — dai droni per il trasporto di farmaci a quelli per la gestione del traffico — e per capire come l’innovazione possa trasformare il cielo in una nuova via di sviluppo per la Puglia e per l’Italia.﻿