Bari si accende di magia: via Manzoni, Japigia e Corso Vittorio Emanuele pronte a brillare

A Bari l’atmosfera del Natale ha già iniziato a prendere forma. Le prime luci sono comparse la scorsa notte in viale Japigia e lungo via Argiro, dove gli operai hanno completato gli allestimenti già parzialmente montati nei giorni scorsi. È solo l’inizio di un piano più ampio che, nelle prossime settimane, trasformerà le principali strade e piazze cittadine in un percorso luminoso diffuso, pensato per accompagnare baresi e visitatori nel periodo più atteso dell’anno.

L’allestimento natalizio 2025﻿, punta a un effetto scenografico elegante e coerente, fondendo la tradizione delle luminarie pugliesi con la tecnologia a led di ultima generazione. Tutti gli impianti sono a basso consumo energetico e dotati di sistemi di accensione programmata per ridurre l’impatto ambientale. I toni predominanti saranno il bianco caldo, il bianco neutro e l’ambra, con tocchi luminosi “flash” che renderanno più vivace l’insieme.

Uno dei cuori del progetto sarà via Manzoni, dove sono previsti otto incroci illuminati – da via Abate Gimma a via Crisanzio – con un disegno che richiama la tradizione locale: quattro pali di luminaria per ogni incrocio, drappeggi di stringhe bianche calde con lampi intermittenti e una grande sfera luminosa centrale di un metro di diametro. Il risultato sarà un corridoio di luce continuo e armonico, in linea con lo stile già adottato per via Argiro, dove l’intervento è quasi completato.

Su via Argiro, infatti, brillano già i sei incroci principali, per un totale di 24 pali di legno e circa 9.600 punti luce. Ai due estremi della via, all’altezza di piazza Umberto e corso Vittorio Emanuele II, sono stati installati due archi luminosi di dieci metri, realizzati in alluminio e rivestiti con stringhe a led bianco caldo. Al centro di ogni incrocio, invece, una sfera sospesa e un drappeggio di luci contribuiscono a creare un effetto di continuità visiva e cromatica, come un reticolo luminoso che accompagna il passeggio.﻿

L’atmosfera di festa si estenderà anche su corso Vittorio Emanuele II, dove i tronchi delle 26 palme saranno completamente avvolti da stringhe a led bianco caldo. L’obiettivo è quello di creare una linea di luce continua lungo il corso, esaltando il profilo urbano e rendendo il viale ancora più suggestivo nelle ore serali.

Un fascino particolare avrà anche il sagrato della Basilica di San Nicola, cuore spirituale della città e meta di turisti e pellegrini. Qui verranno montate tende luminose perimetrali alte tre metri, con tonalità bianco caldo e freddo, per incorniciare la piazza e mettere in risalto le architetture storiche.

In viale Japigia, infine, sono già in corso i lavori per la sistemazione degli icelight bianco caldo lungo la carreggiata principale. Le luci, disposte in sequenza continua, offriranno una prospettiva visiva uniforme e moderna, perfettamente integrata con il resto del piano.

Anche i cinque Municipi cittadini daranno il loro contributo con addobbi luminosi nei quartieri, utilizzando i fondi a disposizione. Le localizzazioni saranno definite nei prossimi giorni, ma l’obiettivo è unico: creare una rete di luci che renda Bari ancora più accogliente e riconoscibile durante le feste.