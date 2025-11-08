SABATO, 08 NOVEMBRE 2025
Puglia, nuova allerta meteo gialla della Protezione Civile

Precipitazioni e temporali nelle prossime 24 ore, massima attenzione ai fenomeni intensi

Pubblicato da: redazione | Sab, 8 Novembre 2025 - 17:57
La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo, valida per le prossime 24 ore, che interesserà diverse zone della Puglia. In particolare, l’avviso riguarda i Bacini del Lato e del Lenne, la Puglia Centrale Adriatica e il Salento.

Secondo le previsioni, nelle aree indicate sono attesi temporali e rovesci sparsi, con piogge localmente di intensità moderata. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica, condizioni che richiedono particolare attenzione da parte della popolazione.

Il Centro Operativo Comunale e la centrale operativa della Polizia locale seguiranno costantemente l’evoluzione della situazione, pronti a intervenire in caso di emergenze. Per segnalare problemi legati al maltempo, sono disponibili i numeri 0803751014 e 0806458344.

Per aggiornamenti continui su previsioni, messaggi di allerta e indicazioni su misure di autoprotezione, è possibile consultare il portale della Protezione Civile regionale, strumento fondamentale per rimanere informati e agire in sicurezza.﻿

