Puglia, nuova allerta meteo gialla della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo, valida per le prossime 24 ore, che interesserà diverse zone della Puglia. In particolare, l’avviso riguarda i Bacini del Lato e del Lenne, la Puglia Centrale Adriatica e il Salento.

Secondo le previsioni, nelle aree indicate sono attesi temporali e rovesci sparsi, con piogge localmente di intensità moderata. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica, condizioni che richiedono particolare attenzione da parte della popolazione.

Il Centro Operativo Comunale e la centrale operativa della Polizia locale seguiranno costantemente l’evoluzione della situazione, pronti a intervenire in caso di emergenze. Per segnalare problemi legati al maltempo, sono disponibili i numeri 0803751014 e 0806458344.

Per aggiornamenti continui su previsioni, messaggi di allerta e indicazioni su misure di autoprotezione, è possibile consultare il portale della Protezione Civile regionale, strumento fondamentale per rimanere informati e agire in sicurezza.﻿