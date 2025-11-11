MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,015 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,015 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Regionali, strappati manifesti del candidato Procacci in corsa per Decaro: “Offesa democrazia”

La denuncia da trani

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 09:41
manifesti aldo procacci
  • 31 sec

Tutti i manifesti elettorali di Aldo Procacci, candidato al Consiglio regionale nella lista “Decaro Presidente”, sono stati strappati o coperti nelle ultime ore a Trani, la città in cui vive. Un gesto che il candidato definisce “grave e intollerabile”, denunciando pubblicamente l’episodio come un atto vandalico e politico.

“Chi pensa di fermarmi con la prepotenza sbaglia di grosso – afferma Procacci –. Questi episodi non fanno che rafforzare la mia determinazione”. Nessun manifesto è stato risparmiato: tutti quelli regolarmente affissi negli spazi consentiti sono stati distrutti. “Non si tratta di una bravata – precisa – ma di un atto che offende la democrazia e la nostra comunità. Evidentemente la mia candidatura dà fastidio a qualcuno. Forse perché è una candidatura libera, scomoda, fuori dagli schemi e lontana dalla grammatica politica tradizionale”. Procacci ribadisce che “non saranno manifesti strappati a cancellare un progetto politico che nasce dal basso e guarda al futuro con coraggio e trasparenza”. E rilancia un appello alla responsabilità e al confronto civile: “La campagna elettorale deve essere un momento di partecipazione, non di aggressioni o intimidazioni. Chi compie simili gesti mostra solo paura del cambiamento”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Virus Chikungunya, accertati due casi a...

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha concluso un’indagine...
- 11 Novembre 2025
Nazionale

Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri...

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore...
- 11 Novembre 2025
Dalla città

Bari, al via Municirco: dal 15...

Cinque piazze e cinque Municipi per un unico obiettivo: rendere Bari...
- 11 Novembre 2025
Cronaca

Brindisi, sorpreso con chili di droga...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi hanno arrestato in flagranza...
- 11 Novembre 2025