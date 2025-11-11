Droni per trasporti medicali, l’ospedale Miulli protagonista dell’innovazione nei servizi aerei per la sanità

All’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti il futuro della sanità arriva dal cielo. Mercoledì 13 novembre, dalle ore 11.00, l’elisuperficie del Miulli ospiterà una dimostrazione operativa di consegna di farmaci salvavita e materiale biomedicale tramite drone, che si terrà nell’ambito della quinta edizione di Drones Beyond 2025 – Towards the Adoption of Innovative Aerial Services, in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 12 al 14 novembre o organizzata dal DTA.

Il protagonista sarà un Esacottero X6000 Pro RTK, un drone da 25 chilogrammi capace di coprire circa 25 chilometri in 25 minuti, decollando dall’ospedale di Acquaviva per raggiungere la periferia di Bari. L’esperimento mostrerà come le tecnologie aeree possano rivoluzionare la logistica sanitaria, consentendo il trasporto rapido e sicuro di sangue, farmaci, organi, materiali biomedicali e campioni biologici, riducendo drasticamente i tempi d’intervento nelle emergenze cliniche.

La dimostrazione al Miulli rappresenta una delle dodici operazioni previste a Drones Beyond 2025, evento organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) in collaborazione con il Comune di Bari e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e di EUROCONTROL. Realizzata con il supporto tecnico di ABzero, l’iniziativa testimonia il ruolo crescente dell’ospedale Miulli come laboratorio d’innovazione sanitaria, aperto alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche in grado di potenziare i servizi di pubblica utilità.

L’impiego dei droni nel trasporto medico non è solo una dimostrazione di capacità tecnologica, ma un passo concreto verso una rete sanitaria più connessa, tempestiva e sostenibile. In un futuro ormai vicino, voli come quello del 13 novembre potrebbero diventare parte integrante delle operazioni quotidiane tra ospedali, laboratori e centri di emergenza, garantendo una continuità logistica essenziale per la tutela della vita umana.