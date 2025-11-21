VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,268 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,268 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Regionali in Puglia, a Bari uffici aperti anche nel weekend per il rilascio delle tessere elettorali

Da oggi fino al 24 novembre attivato un servizio straordinario in più sedi cittadine

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 16:55
elezioni
  • 30 sec

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, la ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici comunica l’attivazione di aperture straordinarie per il rilascio dei duplicati e per il rinnovo delle tessere elettorali. Il servizio sarà disponibile da oggi, venerdì 21 novembre, fino a lunedì 24 novembre, in diverse sedi della città.

Gli uffici aperti in modalità straordinaria sono: Ufficio Elettorale (corso Vittorio Veneto 4); Delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi 2); Delegazione Carrassi – San Pasquale (corso Benedetto Croce 96); Delegazione Carbonara – Ceglie – Loseto (via Geremia d’Erasmo 3); Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni 1); Delegazione Santo Spirito (via Fiume 8)

Gli orari previsti: Venerdì 21 novembre: 9.00 – 18.00; Sabato 22 novembre: 9.00 – 18.00; Domenica 23 novembre: 7.00 – 23.00; Lunedì 24 novembre: 7.00 – 15.00 In via eccezionale sarà attiva anche una sede aggiuntiva presso il Municipio V (piazza Gianmarko Bellini 1), con i seguenti orari: Venerdì 21 novembre: 15.30 – 18.00; Sabato 22 novembre: 9.00 – 18.00; Domenica 23 novembre: 7.00 – 23.00; Lunedì 24 novembre: 7.00 – 15.00

Tutte le informazioni sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono disponibili nella sezione dedicata “Elezioni Regione Puglia 23 e 24 novembre 2025” sul portale istituzionale del Comune. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Nazionale

Alta velocità, Salvini: “Sulla Bari-Napoli-Roma si...

“Mi è chiaro quello che devo fare: accelerare i lavori sull’alta...
- 21 Novembre 2025
Cultura

A Triggiano “Non l’ho mai detto”,...

Il 26 novembre, alle 20, la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”...
- 21 Novembre 2025
Primo Piano

“Casa negata perché in famiglia c’è...

"Casa negata perché abbiamo un familiare disabile e perché siamo stranieri"....
- 21 Novembre 2025
Dalla città

Alloggi popolari a Bari, il 28...

Il Comune di Bari ha annunciato che venerdì 28 novembre 2025...
- 21 Novembre 2025