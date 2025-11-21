Regionali in Puglia, a Bari uffici aperti anche nel weekend per il rilascio delle tessere elettorali

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, la ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici comunica l’attivazione di aperture straordinarie per il rilascio dei duplicati e per il rinnovo delle tessere elettorali. Il servizio sarà disponibile da oggi, venerdì 21 novembre, fino a lunedì 24 novembre, in diverse sedi della città.

Gli uffici aperti in modalità straordinaria sono: Ufficio Elettorale (corso Vittorio Veneto 4); Delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi 2); Delegazione Carrassi – San Pasquale (corso Benedetto Croce 96); Delegazione Carbonara – Ceglie – Loseto (via Geremia d’Erasmo 3); Delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni 1); Delegazione Santo Spirito (via Fiume 8)

Gli orari previsti: Venerdì 21 novembre: 9.00 – 18.00; Sabato 22 novembre: 9.00 – 18.00; Domenica 23 novembre: 7.00 – 23.00; Lunedì 24 novembre: 7.00 – 15.00 In via eccezionale sarà attiva anche una sede aggiuntiva presso il Municipio V (piazza Gianmarko Bellini 1), con i seguenti orari: Venerdì 21 novembre: 15.30 – 18.00; Sabato 22 novembre: 9.00 – 18.00; Domenica 23 novembre: 7.00 – 23.00; Lunedì 24 novembre: 7.00 – 15.00

Tutte le informazioni sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono disponibili nella sezione dedicata “Elezioni Regione Puglia 23 e 24 novembre 2025” sul portale istituzionale del Comune. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15.

