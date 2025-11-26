Bari, piantati i primi 200 pini sul litorale Costa Sud. “Sarà uno dei parchi marini più grandi d’Europa”

Il sindaco Vito Leccese ha effettuato ieri mattina un sopralluogo sul cantiere del lotto 2 del Parco di Costa Sud in occasione dell’avvio della piantumazione delle alberature. Si tratta dei primi 200 pini d’Aleppo già adulti – tra gli 810 previsti complessivamente – che costituiranno la spina verde del parco costiero del lotto 2.

Lo stesso schema sarà adottato anche per il lotto 3 e per una parte del lotto 1. I pini attualmente in fase di messa a dimora hanno tra gli 8 e i 10 anni di vita, e una volta piantati proseguiranno la loro crescita più rapidamente. Il filare di alberi definirà una vera e propria infrastruttura verde che caratterizzerà il parco lineare, enfatizzando il rapporto tra vegetazione e litoranea lungo l’asse nord-ovest/sud-est, e garantendo ampie aree ombreggiate.

Il parco sarà inoltre accompagnato da un viale permeabile all’acqua realizzato in biostrasse.

Le lavorazioni saranno completate, da cronoprogramma, entro novembre 2026. Molto prima, entro maggio, invece, questo primo stralcio sarà restituito alla città.

“Il parco marino di Costa Sud sta prendendo finalmente forma – ha spiegato il sindaco Vito Leccese – questo mix straordinario tra vegetazione e mare sarà presto restituito alla città. Si svilupperà su 6 km e sarà uno dei parchi marini più grandi d’Europa”.