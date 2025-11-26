Il Dexter abbassa le saracinesche. Bari saluta non solo un bistrot, ma anche un contenitore culturale

“Tutto quello che inizia ha una fine, inevitabilmente. Nulla è eterno”, a salutare Bari, tramite un post è Antonio Lorusso, titolare del Dexter, noto locale di via Giulio Petroni.

“Certo, è lapalissiano – si legge nel post – Ma quando ho aperto il Dexter, poco più di nove anni fa, non pensavo minimamente al fatto che dovesse esserci una fine. Eppure quel momento è arrivato. Il Dexter chiude. Il 31 dicembre prossimo, con l’aperitivo in musica di fine anno, accoglieremo per l’ultima volta chi vorrà salutarci. Il Dexter chiuderà dopo nove anni, sì di sacrifici, problemi e preoccupazioni, ma anche e soprattutto di grandi soddisfazioni. In questi anni abbiamo accolto migliaia e migliaia di clienti organizzando più di 1700 concerti, oltre a mostre di arte varia, presentazioni di libri e presentazioni di dischi. Abbiamo ospitato anche saggi di fine anno di scuole di musica e di scuole di teatro, serate di stand up comedy e sessioni di live painting, serate di poesia e letteratura. Tutto questo ha fatto diventare il Dexter, più che un bistrot, un contenitore culturale dove le persone potessero gustare la loro cena immersi nella musica e nell’arte tutta.

Ora – continua il post – arrivato a 65 anni, è il momento per me di abbassare la saracinesca soddisfatto però del cammino fatto insieme a tutti i clienti, che hanno scelto il Dexter per passare le loro serate, a tutto il personale, dipendente e di consulenza, a tutti i fornitori e a tutti i musicisti, che si sono avvicendati in questo periodo e che hanno contribuito alle fortune di questo mio “sogno”. Si, è il momento di salutare, sicuramente con il cuore gonfio di commozione ma anche, e soprattutto, con tanta serenità sperando che il Dexter rimanga nel cuore di chi lo ha frequentato, apprezzato, amato”.

Una selezione di 8 birre alla spina e oltre 50 etichette in bottiglia hanno fatto di Dexter un punto di riferimento a Bari per gli amanti della birra.

foto Facebook