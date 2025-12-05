L’INPS ha pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regione e per la Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Le liste sono state elaborate tenendo conto dell’ISEE più basso e, a parità di valore, dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Per rispondere all’aumento delle richieste, il Ministero della Salute ha deciso di unificare i fondi 2024 e 2025, destinando all’annualità 2025 un totale di 21,5 milioni di euro. La fusione dei due finanziamenti ha permesso di stilare un’unica graduatoria nazionale e di accogliere un numero più ampio di domande. Le richieste presentate con un ISEE contenente omissioni o difformità non regolarizzate entro i termini previsti dalla circolare n. 124/2025 sono state dichiarate improcedibili e non considerate per la graduatoria.

Gli utenti possono verificare la propria posizione collegandosi al sito www.inps.it, digitando “Bonus psicologo” e accedendo al servizio dedicato. Una volta autenticati, è possibile consultare l’esito, l’importo riconosciuto e il codice univoco da fornire allo psicologo per attivare le sedute. Da oggi decorrono i 270 giorni entro cui utilizzare il contributo. Il codice univoco si annulla automaticamente allo scadere del termine. È inoltre previsto che entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria debba essere effettuata almeno una seduta, pena la decadenza dal beneficio e lo scorrimento della graduatoria. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta ed è erogato direttamente al professionista, senza alcun trasferimento di denaro ai beneficiari.

Foto Freepik