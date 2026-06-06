Torna il Bari Fashion Red Carpet: il 12 giugno all’Università

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Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna il Bari Fashion Red Carpet (BFRC), l’evento di moda ideato, curato e organizzato dal fashion creator Vincenzo Maiorano.

Negli anni, la manifestazione è diventata un appuntamento di riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio creativo, artigianale e produttivo del territorio pugliese. L’appuntamento con la sesta edizione è fissato per venerdì 12 giugno alle ore 20:30, nella prestigiosa cornice dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari, luogo simbolo di cultura, innovazione e connessione tra i giovani talenti e il territorio.

Nato nel 2015 con l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare il commercio e la moda pugliese, il Bari Fashion Red Carpet si conferma oggi molto più di una semplice sfilata: rappresenta un’importante piattaforma di dialogo e collaborazione tra imprese, creativi e protagonisti del comparto tessile-moda regionali, favorendo la crescita di piccole e medie imprese e di quelle realtà di nicchia che costituiscono autentiche eccellenze del Made in Puglia. Si tratta di un evento capace di trasformare il fashion show in una concreta occasione di networking e business, contribuendo a rafforzare l’intero ecosistema produttivo regionale e a creare nuove opportunità di sviluppo.

Alla sesta edizione del BFRC contribuiranno e parteciperanno importanti realtà del territorio come Nino Armenise, La Flores Boutique e Michele Achille con i gioielli artigianali di Tracy P. Questi designer e boutique multibrand si sono affermati negli anni come veri punti di riferimento nel panorama del glamour, dello stile e delle tendenze: autentici luoghi d’eccellenza in cui ricerca, qualità, cura dei dettagli e personalizzazione dell’esperienza d’acquisto si incontrano per offrire una visione contemporanea del lusso.

Tra le novità di questa edizione si inserisce anche la preziosa collaborazione di Boutique Parrucchieri, che curerà il trucco e parrucco delle indossatrici, contribuendo a definire l’identità estetica dell’intero evento. Questa realtà racconta una storia di oltre 30 anni di esperienza nel settore della bellezza, diventata nel tempo sinonimo di professionalità, ricerca, stile e capacità di interpretare l’evoluzione delle tendenze, trasformando ogni look in un racconto di personalità ed eleganza. Una presenza importante, che conferma la volontà del Bari Fashion Red Carpet di unire competenze, tradizione e innovazione, dando vita a un progetto capace di mettere in rete le migliori energie del territorio.

Il Bari Fashion Red Carpet dedica uno spazio speciale ai giovani talenti e all’innovazione, accogliendo tre brand Made in Puglia cresciuti all’interno del BaLab, il Contamination Lab dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Giovani imprenditori e imprenditrici che hanno trasformato idee, visione e creatività in progetti concreti, contribuendo alla crescita del nostro territorio. A sfilare saranno le collezioni di HavanaEco, Joyd e Charme, tre realtà che interpretano la moda contemporanea con uno sguardo attento alla ricerca, alla qualità e all’innovazione.

L’ingresso alla sesta edizione del BFRC sarà gratuito, con accesso libero.

“Quella di questa sera è una celebrazione della bellezza, del talento e del saper fare pugliese”, ha dichiarato l’ideatore dell’evento Vincenzo Maiorano. “Un racconto fatto di persone, idee e passione, che conferma come la Puglia sia una terra capace di innovare, creare valore e distinguersi nel panorama nazionale e internazionale.”

La sesta edizione del Bari Fashion Red Carpet si prepara così a trasformarsi ancora una volta in un grande racconto di moda, talento, innovazione e orgoglio pugliese, dove ogni dettaglio diventa espressione di una terra che continua a distinguersi per creatività, qualità e capacità di guardare al futuro.