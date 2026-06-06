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Scuola, in dieci anni raddoppiati alunni con disabilità: in Italia sono 377mila

II report

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Giugno 2026 - 14:00
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  • 2 min
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Continua a crescere il numero degli alunni con disabilità nelle scuole italiane. Nell’anno scolastico 2024-2025 gli studenti con disabilità hanno raggiunto quota 377mila, pari al 4,8% del totale degli iscritti. Un dato che, secondo l’Istat, risulta quasi raddoppiato rispetto a dieci anni fa e segna un incremento del 5% rispetto all’anno scolastico precedente.

I numeri emergono dal rapporto “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”, pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica, che fotografa l’andamento dell’inclusione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Parallelamente all’aumento degli studenti con disabilità, cresce anche il numero degli insegnanti di sostegno, saliti del 6% rispetto all’anno precedente, e quello degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, aumentati del 7%.

Migliora inoltre il livello di specializzazione dei docenti di sostegno. Negli ultimi cinque anni la quota di insegnanti in possesso della specifica formazione è passata dal 63% al 78%. Nonostante ciò, restano ancora circa 57mila docenti privi della specializzazione richiesta. Persistono però criticità legate alla copertura degli incarichi. All’inizio dell’anno scolastico il 22% dei posti di sostegno risultava ancora senza docente assegnato. A distanza di un mese dall’avvio delle lezioni, il 10% delle cattedre era ancora vacante.

Un altro dato evidenziato dall’Istat riguarda la continuità didattica. Quasi sei studenti con disabilità su dieci, il 59,7%, hanno cambiato insegnante di sostegno. Nel dettaglio, il 50,4% lo ha fatto rispetto all’anno scolastico precedente, l’1,7% durante l’anno in corso e il 7,4% in entrambe le situazioni. I numeri confermano quindi una crescita costante della popolazione scolastica con disabilità e, allo stesso tempo, evidenziano la necessità di garantire maggiore stabilità e continuità nel sostegno educativo, considerato uno degli elementi fondamentali per il percorso di inclusione degli studenti.

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