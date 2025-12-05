Bari, nuovi alberi in via Argiro: messi a dimora i primi esemplari

Sono partiti questa mattina i lavori di piantumazione delle nuove alberature in via Argiro, intervento aggiuntivo rispetto a quanto inizialmente previsto nel progetto di riqualificazione. Le operazioni hanno interessato il primo isolato, dove sono stati messi a dimora i primi otto alberi. Al termine dell’intervento, tutti gli isolati saranno dotati di due file di alberature per un totale di 100 nuovi esemplari.

Il progetto prevede l’introduzione di specie tipiche della macchia mediterranea, selezionate per la loro resistenza, il basso fabbisogno idrico e le ridotte necessità di manutenzione. L’obiettivo è creare un corridoio verde fruibile e sostenibile lungo la strada pedonale. Le essenze scelte — Lagerstroemia nelle varietà rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii — sono state valutate in base alla crescita a maturità, così da non interferire con sottoservizi e manufatti presenti.

La piantumazione avviene sui camminamenti laterali e per gli alberi è previsto un impianto di irrigazione dedicato attraverso un’ala gocciolante autocompensante interrata. “Gli alberi piantati appartengono alle due specie Prunus e Lagerstroemia, rosa e bianche — ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi —. Sono alti quasi tre metri e presentano le chiome potate perché si trovano in riposo vegetativo. Nei prossimi mesi affronteranno la fase di germogliazione e l’attecchimento. Sono alberi giovani ma a pronto effetto: con l’arrivo della primavera, foglie e fiori daranno un volto nuovo a via Argiro”, ha concluso.