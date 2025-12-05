VENERDì, 05 DICEMBRE 2025
Cresce allarme per assalti Poste in Puglia, De Santis: “Stato sia presente”

L'ultimo a San Ferdinando, la denuncia del deputato PD, Marco De Santis

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Dicembre 2025 - 09:12
Cresce l’allarme per gli assalti agli sportelli. Dopo il violento assalto all’ufficio postale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, il deputato Pd Marco De Santis è intervenuto chiedendo un rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio. De Santis ha ringraziato il prefetto della Bat, Silvana D’Agostino, per aver convocato con urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, definendo “opportuna e tempestiva” la riunione successiva all’episodio criminale.

Il parlamentare ha espresso piena condivisione rispetto alla preoccupazione manifestata dalle istituzioni e ha riconosciuto il lavoro di forze dell’ordine e Procura, impegnate in un’attività costante di prevenzione e contrasto della criminalità. Ma al tempo stesso ha chiesto chiarimenti sul reale potenziamento delle unità operative nell’area colpita. “Vorrei sapere quante unità aggiuntive sono state inviate a San Ferdinando e, se non ce ne sono, quante ne siano state richieste al ministro Piantedosi”, afferma De Santis. Per il deputato, la priorità resta garantire ai cittadini e agli amministratori “la percezione concreta della presenza dello Stato”, ritenuta indispensabile per assicurare ordine e sicurezza pubblica in una fase considerata particolarmente delicata.

