SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,443 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,443 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, crisi del mercato a Japigia: “Commercianti in fuga, servono misure”

La denuncia di Giuseppe Muscio, segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 08:26
mercato japigia
  • 2 min

Il mercato coperto di Japigia continua a perdere pezzi: sempre più box restano chiusi, schiacciati dall’aumento dei costi e dal calo della clientela. Una crisi che rischia di svuotare definitivamente una delle poche strutture commerciali di prossimità del quartiere. A lanciare l’allarme è il Partito Liberaldemocratico della Città Metropolitana di Bari, che parla di “gestione approssimativa” da parte del Comune e di una struttura “nata con criticità già in fase di progettazione”.

“La localizzazione è infelice, mancano parcheggi e la zona ha una densità abitativa troppo bassa per garantire flussi costanti – dichiara Giuseppe Muscio, segretario provinciale PLD – le criticità sono strutturali, ma oggi la priorità è impedire nuove chiusure”. Il PLD, in tal proposito, propone un pacchetto di interventi immediati per arginare l’emergenza. Tra le misure ipotizzate: parcheggi riservati e gratuiti negli orari di apertura, uno sconto temporaneo sugli affitti dei box e la rateizzazione delle utenze, la sospensione della TARI e un alleggerimento degli oneri locali tramite la Camera di Commercio.

Sul fronte dei costi energetici, il partito suggerisce una gara unica per ottenere tariffe dedicate e l’erogazione di voucher comunali. Altre proposte puntano sulla “rivitalizzazione” del mercato: aperture serali, eventi musicali e gastronomici, attività artigianali e una promozione online coordinata, con l’obiettivo di trasformare la struttura in un luogo attrattivo anche per i più giovani. Tra le indicazioni anche la creazione di una governance mista pubblico–privata, con un consorzio dei mercatali incaricato di programmare attività e sostenere la gestione. Il PLD invita l’amministrazione comunale ad attivare “misure urgenti” per evitare ulteriori chiusure e restituire al mercato di Japigia un ruolo centrale nella vita economica e sociale del quartiere.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica , Segnalato da voi

Bari, crisi del mercato a Japigia:...

Il mercato coperto di Japigia continua a perdere pezzi: sempre più...
- 29 Novembre 2025
Primo Piano

Rapina in casa ad Ostuni: medico...

Lo hanno atteso all'ingresso della sua abitazione e lo hanno colpito...
- 29 Novembre 2025
Sport

Bari, sport, talento e identità: oggi...

Si è tenuto oggi a Palazzo della Città, l’evento di premiazione...
- 29 Novembre 2025
Salute e Medicina

Bari, all’ospedale San Paolo una nuova...

All’Ospedale San Paolo di Bari è stata introdotta una delle tecniche...
- 29 Novembre 2025