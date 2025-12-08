Emiliano: “Non torno a fare il magistrato”

“Non torno a fare il magistrato, anche per non mettere in imbarazzo tutti quanti, sarei una specie di orso al luna park”. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Un giorno da Pecora. Parlando del suo futuro ha spiegato: “Io tutta quest’ansia di ricominciare a lavorare non ce l’ho. Nel momento in cui scade il mandato, in teoria io dovrei rientrare nei ruoli della magistratura: solo che sono l’unico magistrato al quale non si applica il nuovo sistema che non consente a chi fa politica di continuare a fare il magistrato”. “Io – ha poi aggiunto – dovrei tornare a fare il magistrato e penso che questo sacrificio cercherò di evitarlo”.

Quanto alla possibilità che il neo governatore eletto, Antonio Decaro, possa offrirgli un posto da assessore nella nuova giunta che formerà, Emiliano ha risposto: “Se lui ha bisogno di me, come sempre accaduto in questi 20 anni, io ci sono sempre”.

Quando avverrà la successione con il nuovo presidente della Puglia? “Ho l’impressione che Antonio Decaro voglia sbrigare una serie di questioni anche in Europa (è presidente della commissione Ambiente, ndr). Tra le due amministrazioni c’è una continuità politica quindi lui tutta questa fretta non ce l’ha, così come non ce l’ha la corte d’Appello. E poi si fidano e mi hanno lasciato le chiavi dell’amministrazione per qualche tempo”