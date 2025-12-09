MARTEDì, 09 DICEMBRE 2025
Terzo settore, solo il 7% degli enti è guidato da under 35. Premiato un progetto di Bari

I dettagli dell'indagine Acri

Mar, 9 Dicembre 2025 - 09:24
bari dall'alto panoramica
  • 48 sec

Nel Terzo settore italiano restano pochi gli enti guidati da giovani: secondo l’indagine Acri, basata sugli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale (134.815 nel secondo semestre 2025), i leader under 35 rappresentano appena il 7,1% del totale. Una quota più elevata si registra nel Mezzogiorno, dove la presenza sale all’8%, con picchi del 9,7% in Calabria, del 9,6% in Valle d’Aosta e dell’11,7% in Trentino-Alto Adige.

Nel nuovo quadro delineato dalla ricerca emergono trend che caratterizzano gli enti guidati da giovani: maggiore impegno nel settore culturale rispetto ai servizi sociali, una struttura più recente – il 74% è nato negli ultimi 15 anni, quasi la metà da meno di 5 – e un equilibrio di genere più marcato, con il 59,3% degli ETS under 35 guidati da una donna. Nel 71% dei casi, inoltre, il rappresentante legale under 35 proviene dalla stessa provincia in cui opera l’ente, segnale di forte radicamento territoriale.

Durante la premiazione Acri, tra i progetti selezionati figurano anche realtà pugliesi. In particolare, Univox ETS – Bari è stato premiato per “BenEssere InCorso”, iniziativa dedicata alla salute mentale dei giovani attraverso talk, laboratori e sportelli di supporto psicologico, pedagogico e studentesco. Premiati anche Congerie APS di Montecassiano (Macerata) con il festival-laboratorio “I fumi della fornace” e Lo Snodo di Erba (Como) per il progetto di rigenerazione della stazione ferroviaria cittadina, trasformata in spazio culturale e di formazione.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
