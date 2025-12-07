Bari ospita lo spettacolo “Gaza: cronache di guerra – Nel nome di Hind Rajab”

Bari si prepara ad accogliere un evento teatrale unico e intenso: sabato 13 dicembre, al teatro Kismet, va in scena lo spettacolo “Gaza: cronache di guerra – Nel nome di Hind Rajab”, scritto e interpretato dal giornalista e inviato de La Repubblica Fabio Tonacci, in collaborazione con EMERGENCY e con il patrocinio del Comune di Bari.

Il monologo prende vita dalla storia di Hind Rajab, una bambina palestinese sopravvissuta a un attacco che ha colpito la sua famiglia. Sul palco, Tonacci intreccia cronaca e testimonianze dirette, accompagnato dalle evocative note del liuto arabo suonato dal compositore tunisino Ziad Trabelsi. La scenografia, in continua evoluzione durante lo spettacolo, sarà completata dalla performance live della street artist Laika, che realizzerà un collage finale che rivelerà la sua intera composizione solo al termine della rappresentazione.

L’evento offre uno sguardo potente e commovente sulla realtà della guerra a Gaza, mettendo in primo piano il dramma di chi vive la violenza sulla propria pelle. Prima dell’inizio del monologo, EMERGENCY racconterà la propria attività sul campo: dalla clinica di al-Qarara, nel governatorato di Khan Younis, alla nuova struttura di al-Mawasi, l’associazione porta avanti da agosto 2024 assistenza medica di base, interventi chirurgici, follow-up infermieristici e supporto alla salute riproduttiva, fornendo un punto di riferimento fondamentale per la popolazione locale.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata online, e l’evento si inserisce nel calendario di Teatri di Bari, confermando l’impegno della città nel promuovere iniziative culturali di forte impatto sociale ed educativo. Questo spettacolo rappresenta non solo una testimonianza della guerra, ma anche un invito a riflettere sul valore della vita e sulla forza della solidarietà.﻿